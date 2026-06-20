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Pronostic Équateur Curaçao : analyse, cotes et prono Coupe du monde
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L’Équateur n’a d’autre choix que de rebondir après sa défaite contre la Côte d’Ivoire (0-1). Malgré une entrée en matière solide lors des qualifications, la pression est maintenant sur les épaules de Sebastián Beccacece et ses hommes. Face à eux, Curaçao, fraîchement battu par l’Allemagne (1-7), doit également faire ses preuves. Le match se déroule au Kansas City Stadium, un cadre propice pour les Équatoriens qui cherchent à redorer leur blason.
Équateur surclasse Curaçao
|Date
|Domicile
|Score
|Extérieur
|Résultat
|14/06/2026
|Côte d’Ivoire
|1-0
|Équateur
|L
|07/06/2026
|Équateur
|3-0
|Guatemala
|W
|31/05/2026
|Équateur
|2-1
|Arabie saoudite
|W
|31/03/2026
|Pays-Bas
|1-1
|Équateur
|D
|27/03/2026
|Maroc
|1-1
|Équateur
|D
L’Équateur montre des signes de solidité, malgré sa défaite récente contre la Côte d’Ivoire. Les hommes de Sebastián Beccacece ont enchaîné des performances convaincantes face à des adversaires de calibre varié. Enner Valencia est attendu pour mener l’attaque, soutenu par une défense qui n’a montré que quelques failles.
Curaçao cherche à se racheter
|Date
|Domicile
|Score
|Extérieur
|Résultat
|14/06/2026
|Allemagne
|7-1
|Curaçao
|L
|07/06/2026
|Curaçao
|4-0
|Aruba
|W
|30/05/2026
|Écosse
|4-1
|Curaçao
|L
|31/03/2026
|Australie
|5-1
|Curaçao
|L
|27/03/2026
|Chine
|2-0
|Curaçao
|L
Curaçao vit une entrée en Coupe du monde 2026 difficile. Malgré une victoire sur Aruba, les défaites lourdes et répétées, notamment contre l’Allemagne, soulignent les carences défensives de l’équipe. Face à l’Équateur, l’objectif sera d’éviter une nouvelle débâcle.
Équateur et Curaçao ne se sont jamais croisés récemment.
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La Coupe du monde réserve toujours des surprises, et même si l’Équateur semble favori, rien n’est jamais acquis sur le terrain.Les Équatoriens, premières victimes d’une nouvelle règle du Mondial
RD/YF