Pronostic Équateur Curaçao : analyse, cotes et prono Coupe du monde

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Informations clés L’Équateur doit rebondir après une défaite 0-1.

Curaçao a encaissé 7 buts contre l’Allemagne.

Aucun duel récent entre l’Équateur et Curaçao.

Infos du match Stade Kansas City Stadium (Kansas City, MO, USA) — capacité 69 045 Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 2 Entraîneur Équateur Sebastian Beccacece Entraîneur Curaçao Dick Advocaat

L’Équateur n’a d’autre choix que de rebondir après sa défaite contre la Côte d’Ivoire (0-1). Malgré une entrée en matière solide lors des qualifications, la pression est maintenant sur les épaules de Sebastián Beccacece et ses hommes. Face à eux, Curaçao, fraîchement battu par l’Allemagne (1-7), doit également faire ses preuves. Le match se déroule au Kansas City Stadium, un cadre propice pour les Équatoriens qui cherchent à redorer leur blason.

Équateur surclasse Curaçao

Date Domicile Score Extérieur Résultat 14/06/2026 Côte d’Ivoire 1-0 Équateur L 07/06/2026 Équateur 3-0 Guatemala W 31/05/2026 Équateur 2-1 Arabie saoudite W 31/03/2026 Pays-Bas 1-1 Équateur D 27/03/2026 Maroc 1-1 Équateur D

L’Équateur montre des signes de solidité, malgré sa défaite récente contre la Côte d’Ivoire. Les hommes de Sebastián Beccacece ont enchaîné des performances convaincantes face à des adversaires de calibre varié. Enner Valencia est attendu pour mener l’attaque, soutenu par une défense qui n’a montré que quelques failles.

Curaçao cherche à se racheter

Date Domicile Score Extérieur Résultat 14/06/2026 Allemagne 7-1 Curaçao L 07/06/2026 Curaçao 4-0 Aruba W 30/05/2026 Écosse 4-1 Curaçao L 31/03/2026 Australie 5-1 Curaçao L 27/03/2026 Chine 2-0 Curaçao L

Curaçao vit une entrée en Coupe du monde 2026 difficile. Malgré une victoire sur Aruba, les défaites lourdes et répétées, notamment contre l’Allemagne, soulignent les carences défensives de l’équipe. Face à l’Équateur, l’objectif sera d’éviter une nouvelle débâcle.

Équateur et Curaçao ne se sont jamais croisés récemment.

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Pariez sur « Plus de 1,5 but » avec une cote de 1.22. L’Équateur, après sa défaite, cherchera à se relancer en marquant, tandis que Curaçao, malgré ses lacunes, peut profiter des rares espaces. Ce match promet des émotions.

La Coupe du monde réserve toujours des surprises, et même si l’Équateur semble favori, rien n’est jamais acquis sur le terrain.

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