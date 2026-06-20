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Pronostic Équateur Curaçao : analyse, cotes et prono Coupe du monde

RD/YF
Pronostic Équateur Curaçao : analyse, cotes et prono Coupe du monde

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L’Équateur n’a d’autre choix que de rebondir après sa défaite contre la Côte d’Ivoire (0-1). Malgré une entrée en matière solide lors des qualifications, la pression est maintenant sur les épaules de Sebastián Beccacece et ses hommes. Face à eux, Curaçao, fraîchement battu par l’Allemagne (1-7), doit également faire ses preuves. Le match se déroule au Kansas City Stadium, un cadre propice pour les Équatoriens qui cherchent à redorer leur blason.

Équateur surclasse Curaçao

Date Domicile Score Extérieur Résultat
14/06/2026 Côte d’Ivoire 1-0 Équateur L
07/06/2026 Équateur 3-0 Guatemala W
31/05/2026 Équateur 2-1 Arabie saoudite W
31/03/2026 Pays-Bas 1-1 Équateur D
27/03/2026 Maroc 1-1 Équateur D

L’Équateur montre des signes de solidité, malgré sa défaite récente contre la Côte d’Ivoire. Les hommes de Sebastián Beccacece ont enchaîné des performances convaincantes face à des adversaires de calibre varié. Enner Valencia est attendu pour mener l’attaque, soutenu par une défense qui n’a montré que quelques failles.

Curaçao cherche à se racheter

Date Domicile Score Extérieur Résultat
14/06/2026 Allemagne 7-1 Curaçao L
07/06/2026 Curaçao 4-0 Aruba W
30/05/2026 Écosse 4-1 Curaçao L
31/03/2026 Australie 5-1 Curaçao L
27/03/2026 Chine 2-0 Curaçao L

Curaçao vit une entrée en Coupe du monde 2026 difficile. Malgré une victoire sur Aruba, les défaites lourdes et répétées, notamment contre l’Allemagne, soulignent les carences défensives de l’équipe. Face à l’Équateur, l’objectif sera d’éviter une nouvelle débâcle.

Équateur et Curaçao ne se sont jamais croisés récemment.

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La Coupe du monde réserve toujours des surprises, et même si l’Équateur semble favori, rien n’est jamais acquis sur le terrain.

Les Équatoriens, premières victimes d’une nouvelle règle du Mondial

RD/YF

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