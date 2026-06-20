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Un Écossais se plaint de l’arbitrage face au Maroc

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Un Écossais se plaint de l’arbitrage face au Maroc

Les Pictes pignent. Battu par le Maroc sur la plus petite des marges, l’Écosse est sortie frustrée de cette deuxième rencontre de Coupe du monde. Au coup de sifflet final, le milieu écossais Ryan Christie s’est plaint de l’arbitrage. En cause : la bousculade de Neil El Aynaoui sur John McGinn dans la surface de réparation, non sifflée par l’arbitre du jour Ilgiz Tantashev qui dirigeait le premier match de Coupe du monde de sa carrière.

Les arbitres laissent jouer

« C’est frustrant, a déclaré le joueur de Bournemouth dont les propos sont rapportés par BBC Scotland. « J’étais bien placé sur l’action et je pense que la faute sur McGinn aurait pu être un penalty. »

Depuis le match inaugural entre le Mexique et l’Afrique du Sud et ses trois cartons rouges, les suiveurs de cette Coupe du monde ont remarqué que les arbitres laissaient beaucoup jouer. Une impression confirmée par Ryan Christie qui avoue que face au Maroc, « il n’y a pas eu beaucoup de fautes sifflées ».

Les petites observations de Ryan Christie.

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