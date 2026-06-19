Pronostic Écosse Maroc : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Pronostic Écosse – Maroc : analyse et cotes pour la Coupe du monde 2026. Découvrez pourquoi le pari Maroc vainqueur pourrait être judicieux.

Informations clés Écosse en tête du groupe avec 3 points après victoire 1-0.

Le Maroc a tenu le Brésil en échec 1-1, montrant solidité.

L’Écosse a marqué 9 buts en 5 matchs, mais faiblesse en finition.

Maroc invaincu avec 13 buts marqués en 5 rencontres.

Infos du match Stade Boston Stadium (Foxborough, MA, USA) — capacité 64 146 Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 2 Entraîneur Écosse Steve Clarke Entraîneur Maroc Mohamed Ouahbi

L’affrontement entre l’Écosse et le Maroc lors de la Coupe du monde 2026 s’annonce crucial, alors que les deux équipes cherchent à avancer dans la compétition. Après une victoire étriquée 1-0 face à Haïti, l’Écosse se trouve en tête de son groupe avec trois points. Cependant, les Écossais ont montré des lacunes en attaque, malgré un jeu offensif basé sur des transitions rapides. De son côté, le Maroc a impressionné en tenant le Brésil en échec 1-1, grâce à une solidité défensive et des contre-attaques rapides, ce qui lui a permis de récolter un point précieux. Les Marocains, emmenés par Mohamed Ouahbi, cherchent à capitaliser sur leur dynamique positive pour se rapprocher de leur objectif de qualification pour les huitièmes de finale.

Avantage tactique marocain

Forme Écosse

Date Domicile Score Extérieur Résultat 14/06/2026 Haïti 0-1 Écosse W 06/06/2026 Bolivie 0-4 Écosse W 30/05/2026 Écosse 4-1 Curaçao W 31/03/2026 Écosse 0-1 Côte d’Ivoire L 28/03/2026 Écosse 0-1 Japon L

L’Écosse aborde ce match avec une série de trois victoires consécutives. Lors de ces rencontres, elle a marqué neuf buts et n’en a encaissé que trois. Cependant, les Écossais ont montré des faiblesses dans la finition, notamment lors de leur victoire 1-0 contre Haïti. Leur style basé sur des transitions rapides et une discipline rigoureuse pourrait être mis à l’épreuve face à une défense marocaine bien organisée.

Forme Maroc

Date Domicile Score Extérieur Résultat 13/06/2026 Brésil 1-1 Maroc D 07/06/2026 Maroc 1-1 Norvège D 02/06/2026 Maroc 4-0 Madagascar W 26/05/2026 Maroc 5-0 Burundi W 31/03/2026 Maroc 2-1 Paraguay W

Le Maroc est en pleine forme, restant invaincu lors de ses cinq derniers matchs. Les Lions de l’Atlas ont montré une attaque prolifique avec 13 buts marqués et seulement trois encaissés. Leur performance impressionnante face au Brésil, où ils ont su contenir l’attaque adverse, témoigne de leur capacité à tenir tête aux grandes équipes. Le Maroc s’appuie sur des joueurs techniques et rapides pour créer des occasions, exploitant efficacement les contre-attaques.

Historique des confrontations

Écosse et Maroc ne se sont jamais affrontés récemment dans un contexte compétitif.

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En conclusion, bien que l’Écosse ait montré des signes positifs lors de ses récents matchs, le Maroc semble avoir un léger avantage grâce à sa solidité défensive et sa capacité à exécuter des contre-attaques rapidement. Comme toujours, rien n’est jamais acquis dans le football, et le résultat reste incertain.

En direct : Écosse-Maroc (0-0)