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Quand un Marocain recale une Écossaise en tribune

MBC
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Quand un Marocain recale une Écossaise en tribune

Oubliez Tinder, la Coupe du monde est LE lieu pour rencontrer l’âme sœur. Entre l’ambiance festive, le brassage des cultures et la passion du football, les personnes désireuses de quitter le célibat football club trouvent souvent l’amour lors des grandes compétitions sportives. Pourtant, lors d’Écosse-Maroc au Gillette Stadium d’East Foxborough de Boston, les baisers ont été troqués contre un râteau aussi violent qu’un tacle de John McGinn.

Une bonne bague

Alors qu’un supporter marocain célébrait les actions de son équipe dans les tribunes, une fan écossaise est venue partager son enthousiasme. La scène semblait annoncer un moment de complicité, mais le Marocain a rapidement mis fin à toute ambiguïté. Pour signifier son désintérêt, il a simplement montré sa bague de fiançailles à la supportrice.

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Se prendre un râteau et perdre le match, une soirée oubliable…

Un Écossais se plaint de l’arbitrage face au Maroc

MBC

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