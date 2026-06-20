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Julian Nagelsmann fait une démonstration d’humour allemand en conférence de presse

JD
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Julian Nagelsmann fait une démonstration d’humour allemand en conférence de presse

Une vanne qui n’aurait pas déplu à Claude Makélélé. En attendant de voir s’il parviendra à offrir une cinquième étoile à l’Allemagne, Julian Nagelsmann est parvenu à créer un autre miracle : provoquer l’hilarité dans une conférence d’avant-match, exercice réputé particulièrement chiant pour les intervenants comme pour les journalistes en règle générale.

Le serpent n’est pas grand mais il est vaillant

Interrogé à propos de la présence supposée de serpents dans le camp de base de la Nationalmannschaft, situé à Winston-Salem en Caroline du Nord, Nagelsmann s’est vu demander le plus sérieusement du monde si la sécurité de ses joueurs était assurée dans de telles conditions. « C’est dingue non ? », a-t-il glissé à Jonathan Tah, également présent pour échanger des banalités pré-Allemagne-Côte d’Ivoire (coup d’envoi ce samedi à 22 heures).

Après quelques secondes de silence, Nagelsmann a enfin lâché sa joke : « C’était un gros anaconda ! »provoquant instantanément l’hilarité – réelle ou forcée – des reporters présents dans la salle. Histoire d’être sûre d’avoir bien compris, l’autrice de la question lui demande si « c’était une blague », ce à quoi le sélectionneur rétorque : « Oui, en fait il était petit ! »

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Et pour finir sur une note kawaï, Nagelsmann précise que l’équipe nationale allemande de football « aime tous les animaux de la planète » et se voit « heureuse que le serpent ait trouvé un merveilleux endroit pour vivre » dans son camp de base.

L’humour allemand c’est (presque) comme l’humour juif : c’est pas drôle mais ça parle de saucisse.

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JD

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