Un bénévole se fait avaler par le drapeau de la Tchéquie

Ce genre de moment inoubliable. En voilà un qui n’oubliera pas son expérience de volontaire à la Coupe du monde. Lors d’une répétition du protocole d’ouverture du match entre la Corée du sud et la Tchéquie, un bénévole chargé du déploiement et du repli du drapeau tchèque a foiré sa deuxième phase.

Trébuchant au moment où ses dizaines de collègues courent, le drapeau en main, pour le replier sur lui-même, le malheureux se retrouve avalé par la bannière tricolore et complètement livré à lui-même, puisque personne ne semble disposé à lui venir en aide.

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Jouer collectif c’est pas seulement réservé aux 22 acteurs hein !

Revivez Tchéquie-Afrique du Sud (1-1)