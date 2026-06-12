La Corée du Sud réussit son check-up

Corée du Sud 2-1 Tchéquie

Buts : Hwang In-Beom (67e) et Oh Hyeon-Gyu (80e) pour les Guerriers Taeguk // Krejčí (59e) pour les Nároďák.

Guadalajara, bordel. C’est en plein milieu de la nuit, dans cette ville au doux nom d’ASMR, que s’est tenu la deuxième rencontre du Mondial 2026. Même avec deux horribles cooling breaks, même un peu pénible en première période et même sans buts de zinzins, ce Corée du Sud-Tchéquie (2-1) a été à la hauteur d’un match de Coupe du monde : tendu, haletant et engagé.

Tchèques en blanc

On n’avait pas vu les Tchèques en Coupe du monde depuis 2006. À l’époque, ils s’appelaient encore République Tchèque. Ils avaient aussi, et surtout, des types comme Jaroslav Plašil, Tomáš Rosický et Pavel Nedvěd pour les porter. Leurs lointains successeurs se nomment Tomáš Souček, Vladimir Coufal et Pavel Šulc et ils n’ont pas les mêmes envies avec la balle. Face à des Coréens plutôt joueurs, les hommes de Miroslav Koubek, 74 ans, sont aussi vieux jeu que l’âge de leur sélectionneur. Ils ne cadrent aucune frappe à la mi-temps.

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Kang-In Lee et la Corée, forts de leur douzième participation consécutive à un Mondial, connaissent bien ce type de joutes. Ils attendent, tentent des frappes, comme celle de Heung-Min Son (38e) mais sont trop maladroits en première période. Ce qui devait arriver arriva alors. Après une longue touche de Vladimir Coufal, le grand Ladislav Krejčí, capitaine et héros des barrages de qualifications des Tchèques, surgit et ouvre le score d’une tête dans la raquette (0-1, 59e). Ce but nbesque a tout d’un hold-up.

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Pourtant, les Coréens se rebiquent en quinze minutes. Hwang In-Beom, d’un joli crochet (1-1, 67e) puis Oh Hyeon-Gyu, sur une attaque rapide (2-1, 80e) renversent le score. Après deux énormes arrêts de leur gardien de Seung-Gyu Kim, rideau, au terme d’une deuxième mi-temps bien plus plaisante. Avant d’affronter le Mexique à Zapopan, la Corée du Sud peut déjà entrevoir les seizièmes de finale.

Corée du Sud (3-4-3) : Seung-Gyu Kim – Han-Beom Lee, Min-Jae Kim, Gi-Hyuk Lee – Young-Woo Seol, In-Beom Hwang (Kim Jin-Gyu, 84e), Seung-Ho Paik (Park Jin-Seob, 84e), Tae-Seok Lee (Eom Ji-Sung, 69e) – Kang-In Lee, Heung-Min Son (cap.) (Oh Hyeon-Gyu, 69e), Jae-Sung Lee (Hwang Hee-Chan, 69e). Sélectionneur : Hong Myung-Bo.

Tchéquie (5-4-1) : Kovář – Coufal, Chaloupek, Hranáč, Krejčí (cap.), Zelený – Šulc (Hložek, 64e), Souček, Sojka (Chytil, 84e), Provod (Sadílek, 64e) – Schick (Chorý, 64e). Sélectionneur : Miroslav Koubek.

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