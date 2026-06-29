La Coupe du monde fait une nouvelle victime

Tchèque-moi pour me dire au revoir. Ce lundi soir, la fédération tchèque de football a annoncé le départ de son sélectionneur Miroslav Koubek. Quelques jours après l’élimination de la Nároďák Repre au premier tour de la Coupe du monde, le technicien et sa fédération se sont mis d’accord pour mettre un terme à son contrat, un an seulement après son arrivée.

Un mauvais bilan en Amérique du Nord

À la tête de la Tchéquie depuis 2025, Miroslav Koubek était parvenu à ramener son pays au Mondial 20 ans après sa dernière participation à la suite d’une brillante phase de qualification. La tâche a été bien plus difficile pendant cette Coupe du monde. Dernière d’un groupe pourtant accessible, son équipe n’a pris qu’un point contre l’Afrique de Sud et s’est inclinée contre le Mexique et la Corée du Sud.

Koubek n’a, lui, pas reçu de menaces de mort à la suite de ces mauvais résultats.

Un cadre de la Tchéquie annonce sa retraite internationale