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Pronostic Corée du Sud Tchéquie : analyse, cotes et prono Coupe du monde
Pronostic Corée du Sud Tchéquie : analyse complète, statistiques et notre pari « Corée du Sud vainqueur » pour la Coupe du monde. Découvrez les cotes !
La Corée du Sud débarque à la Coupe du monde avec deux victoires nettes en préparation, sans encaisser le moindre but. Mais l’adversaire du soir, la Tchéquie, reste sur cinq succès d’affilée toutes compétitions confondues. Les Sud-Coréens affichent trois clean sheets sur cinq rencontres, mais aussi une inquiétante claque à domicile face à la Côte d’Ivoire (0-4). La Tchéquie, elle, marque à chaque sortie et s’impose même hors de ses bases. Les deux blocs attaquent fort la phase de groupes, mais la régularité tchèque impressionne.
Le match Corée du Sud – Tchéquie sera à suivre en direct ici, avec tous les temps forts et réactions.
Le contexte du match
La rencontre Corée du Sud – Tchéquie s’annonce particulièrement indécise. La cote récompense l’audace sud-coréenne, mais attention à l’ogre tchèque qui arrive en pleine confiance. Pour savoir sur quelle chaîne suivre ce choc, consultez notre guide TV du match Corée du Sud – Tchéquie.
Forme récente de la Corée du Sud
|Date
|Domicile
|Score
|Extérieur
|Résultat
|2026-06-04
|Corée du Sud
|1-0
|Salvador
|W
|2026-05-31
|Corée du Sud
|5-0
|Trinidad & Tobago
|W
|2026-03-31
|Autriche
|1-0
|Corée du Sud
|L
|2026-03-28
|Corée du Sud
|0-4
|Côte d’Ivoire
|L
|2025-11-18
|Corée du Sud
|1-0
|Ghana
|W
Deux victoires sans encaisser pour finir la prépa, mais le printemps a laissé des traces : 0-4 contre la Côte d’Ivoire puis revers en Autriche. Son Heung-min et Lee Kang-in retrouvent le sourire, mais ce sont deux adversaires modestes qui relancent la machine. Trois clean sheets témoignent d’un bloc sud-coréen qui sait fermer la boutique… sauf face aux nations majeures. L’attaque sud-coréenne reste dépendante de ses cadres ; sans Jun-ho Bae à 100 %, la création pourrait manquer de liant.
Forme récente de la Tchéquie
|Date
|Domicile
|Score
|Extérieur
|Résultat
|2026-06-05
|Guatemala
|1-3
|Tchéquie
|W
|2026-06-01
|Tchéquie
|2-0
|Monténégro
|W
|2026-05-31
|Tchéquie
|2-1
|Kosovo
|W
|2026-03-31
|Tchéquie
|5-3
|Danemark
|W
|2026-03-26
|Tchéquie
|6-5
|Rep of Ireland
|W
Cinq victoires de rang, 18 buts marqués : la Tchéquie débarque en confiance pour ce Corée du Sud – Tchéquie. L’attaque tourne à plein régime, Schick en chef d’orchestre. L’arrière-garde encaisse beaucoup (10 buts en 5 matchs), mais l’efficacité offensive compense tout. Même à l’extérieur, les Tchèques s’imposent. Les scénarios fous face à l’Irlande et au Danemark montrent une capacité à revenir de loin, mais aussi une concentration à surveiller.
Historique des confrontations et statistiques
|Date
|Domicile
|Score
|Extérieur
|2016-06-05
|Tchéquie
|1-2
|Corée du Sud
Un seul duel récent, remporté par la Corée du Sud sur le sol tchèque (2-1). Avantage psychologique pour la sélection asiatique, mais l’écart remonte à huit ans. Statistiquement, 3 buts en moyenne par face-à-face entre Corée du Sud et Tchéquie : les filets tremblent souvent lors de cette affiche.
Pour mieux comprendre pourquoi cette affiche suscite autant d’attentes, lisez aussi notre analyse sur l’intérêt du match Corée du Sud – Tchéquie à la Coupe du monde 2026.
Notre pronostic pour Corée du Sud – Tchéquie
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Pari de valeur pour la dynamique à domicile (3 victoires sur 4 récentes) et la solidité défensive face aux petites nations. Mais la série tchèque pèse lourd : cinq succès d’affilée, attaque en feu, et aucun match sans but depuis belle lurette. Si la défense coréenne craque comme face à la Côte d’Ivoire, la cote prend l’eau.
Rien n’est jamais acquis en Coupe du monde : la surprise fait partie du jeu. Corée du Sud – Tchéquie promet donc un duel ouvert, où chaque détail pourra faire la différence.En direct : Corée du Sud-Tchéquie (0-0)
RD/YF