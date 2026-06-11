Pronostic Corée du Sud Tchéquie : analyse, cotes et prono Coupe du monde

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Informations clés Corée du Sud reste sur 2 victoires, 3 clean sheets sur 5 derniers matchs.

Tchéquie arrive avec 5 victoires consécutives, 18 buts inscrits.

Corée du Sud a battu la Tchéquie lors du seul duel récent (2-1, 2016).

Les Sud-Coréens n’ont encaissé qu’un but lors de leurs 3 derniers matchs.

La défense tchèque n’a réalisé qu’un clean sheet sur les 5 derniers matchs.

Infos du match Stade Estadio Guadalajara (Zapopan, Mexico) — capacité 48 000 Compétition Coupe du monde Tour / Journée Journée 1 Entraîneur Corée du Sud Hong Myung-bo Entraîneur Tchéquie Miroslav Koubek

La Corée du Sud débarque à la Coupe du monde avec deux victoires nettes en préparation, sans encaisser le moindre but. Mais l’adversaire du soir, la Tchéquie, reste sur cinq succès d’affilée toutes compétitions confondues. Les Sud-Coréens affichent trois clean sheets sur cinq rencontres, mais aussi une inquiétante claque à domicile face à la Côte d’Ivoire (0-4). La Tchéquie, elle, marque à chaque sortie et s’impose même hors de ses bases. Les deux blocs attaquent fort la phase de groupes, mais la régularité tchèque impressionne.

Le match Corée du Sud – Tchéquie sera à suivre en direct ici, avec tous les temps forts et réactions.

Le contexte du match

La rencontre Corée du Sud – Tchéquie s’annonce particulièrement indécise. La cote récompense l’audace sud-coréenne, mais attention à l’ogre tchèque qui arrive en pleine confiance. Pour savoir sur quelle chaîne suivre ce choc, consultez notre guide TV du match Corée du Sud – Tchéquie.

Forme récente de la Corée du Sud

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-04 Corée du Sud 1-0 Salvador W 2026-05-31 Corée du Sud 5-0 Trinidad & Tobago W 2026-03-31 Autriche 1-0 Corée du Sud L 2026-03-28 Corée du Sud 0-4 Côte d’Ivoire L 2025-11-18 Corée du Sud 1-0 Ghana W

Deux victoires sans encaisser pour finir la prépa, mais le printemps a laissé des traces : 0-4 contre la Côte d’Ivoire puis revers en Autriche. Son Heung-min et Lee Kang-in retrouvent le sourire, mais ce sont deux adversaires modestes qui relancent la machine. Trois clean sheets témoignent d’un bloc sud-coréen qui sait fermer la boutique… sauf face aux nations majeures. L’attaque sud-coréenne reste dépendante de ses cadres ; sans Jun-ho Bae à 100 %, la création pourrait manquer de liant.

Forme récente de la Tchéquie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-05 Guatemala 1-3 Tchéquie W 2026-06-01 Tchéquie 2-0 Monténégro W 2026-05-31 Tchéquie 2-1 Kosovo W 2026-03-31 Tchéquie 5-3 Danemark W 2026-03-26 Tchéquie 6-5 Rep of Ireland W

Cinq victoires de rang, 18 buts marqués : la Tchéquie débarque en confiance pour ce Corée du Sud – Tchéquie. L’attaque tourne à plein régime, Schick en chef d’orchestre. L’arrière-garde encaisse beaucoup (10 buts en 5 matchs), mais l’efficacité offensive compense tout. Même à l’extérieur, les Tchèques s’imposent. Les scénarios fous face à l’Irlande et au Danemark montrent une capacité à revenir de loin, mais aussi une concentration à surveiller.

Historique des confrontations et statistiques

Date Domicile Score Extérieur 2016-06-05 Tchéquie 1-2 Corée du Sud

Un seul duel récent, remporté par la Corée du Sud sur le sol tchèque (2-1). Avantage psychologique pour la sélection asiatique, mais l’écart remonte à huit ans. Statistiquement, 3 buts en moyenne par face-à-face entre Corée du Sud et Tchéquie : les filets tremblent souvent lors de cette affiche.

Pour mieux comprendre pourquoi cette affiche suscite autant d’attentes, lisez aussi notre analyse sur l’intérêt du match Corée du Sud – Tchéquie à la Coupe du monde 2026.

Notre pronostic pour Corée du Sud – Tchéquie

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Pari de valeur pour la dynamique à domicile (3 victoires sur 4 récentes) et la solidité défensive face aux petites nations. Mais la série tchèque pèse lourd : cinq succès d’affilée, attaque en feu, et aucun match sans but depuis belle lurette. Si la défense coréenne craque comme face à la Côte d’Ivoire, la cote prend l’eau.

Rien n’est jamais acquis en Coupe du monde : la surprise fait partie du jeu. Corée du Sud – Tchéquie promet donc un duel ouvert, où chaque détail pourra faire la différence.

En direct : Corée du Sud-Tchéquie (0-0)