Sur quelle chaîne regarder le match Corée du Sud – Tchéquie ?

Le match du mondial 2026 du Groupe A Corée du Sud – Tchéquie aura lieu le vendredi 12 juin 2026 à 04:00 (heure française) au Estadio Akron de Guadalajara (Zapopan). Le match est à suivre en direct sur beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 20:00 (heure locale, Amérique/Mexico City).

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