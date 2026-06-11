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Sur quelle chaîne regarder le match Corée du Sud – Tchéquie ?

Sur quelle chaîne regarder le match Corée du Sud &#8211; Tchéquie ?

Le match du mondial 2026 du Groupe A Corée du Sud – Tchéquie aura lieu le vendredi 12 juin 2026 à 04:00 (heure française) au Estadio Akron de Guadalajara (Zapopan). Le match est à suivre en direct sur beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 20:00 (heure locale, Amérique/Mexico City).

Ce match est réservé aux abonnés.

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