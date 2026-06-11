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Gianni Infantino apporte son soutien à Christophe Gleizes

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Gianni Infantino apporte son soutien à Christophe Gleizes

Sa seule bonne action du Mondial ? En conférence de presse à Mexico ce mercredi avant le match d’ouverture de la Coupe du monde, Gianni Infantino a tenu quelques propos sur notre confrère Christophe Gleizes, détenu en Algérie : « Il y a un siège libre, celui du journaliste français Christophe Gleizes, qui est le seul journaliste sportif emprisonné dans le monde. »

Il espère « un grand acte d’humanité »

Après avoir eu quelques mots sur la situation du journaliste, le président de la FIFA a fait part de ses vœux le concernant : « J’espère vraiment que dans un grand acte d’humanité, on lui accordera une grâce présidentielle et qu’il pourra même nous rejoindre pendant la Coupe du monde. » Le Suisse a également indiqué qu’il a invité sa mère et son beau-père à assister au premier match des Bleus contre le Sénégal.

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