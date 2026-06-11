La Coupe du monde va rapporter gros aux clubs français

La fameuse théorie du ruissellement. Une étude de la banque allemande Deutsche Kreditbank a chiffré les indemnités versées par la FIFA aux clubs pour les phases de groupes de la Coupe du monde. Sur l’enveloppe globale de 311 millions d’euros, 19,24 millions d’entre eux vont être alloués à la Ligue 1, plaçant notre Farmers League au troisième rang des championnats mondiaux.

Le mécanisme comptabilise les indemnités journalières versées par la FIFA pour la mise à disposition des joueurs internationaux, ainsi que les indemnités dues aux clubs ayant employé ces joueurs durant les deux saisons précédant le tournoi.

Le PSG sur le podium des clubs

La place de la Ligue 1 est surtout due au rayonnement du Paris Saint-Germain à l’échelle mondiale. Le club de la capitale figure sur les podiums des clubs qui vont le plus profiter de ces indemnités, avec 3,58 millions d’euros de dotations. Ce chiffre le place seulement derrière Manchester City (4,64M) et le Bayern Munich (4,04M). Sur le plan national, le LOSC (1,93M) et l’Olympique de Marseille (1,77M) sont les mieux lotis.

De quoi mettre un peu de beurre dans les épinards.

L’équipe type des Polo