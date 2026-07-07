L’arbitrage argentin ne fait pas peur aux Bleus

Moins peur qu’en voyant Marine Le Pen candidate. Dayot Upamecano et Robin Risser ne sont pas particulièrement inquiets vis-à-vis de l’arbitrage du quart de finale France-Maroc : en vérité, ils n’en ont même rien à secouer. En effet, c’est Facundo Tello, arbitre argentin, qui sera au sifflet du prochain match des Bleus.

« Je ne vais pas me concentrer sur qui va être l’arbitre, avance le roc de la défense française. On n’a jamais fait ça, on va se concentrer sur le Maroc. Ce qu’on veut faire, c’est gagner ce match, c’est le plus important. »

Pas de quoi devenir parano

Si la rivalité entre la France et l’Argentine fait autant couler d’encre depuis l’annonce de l’arbitre de France-Maroc, c’est aussi en raison de la nomination de François Letexier aux commandes d’Argentine-Egypte (3-2).

« Il ne faut pas tomber dans la paranoïa, c’est votre rôle de faire monter cette sauce-là, ajoute Robin Risser. Ça fait quelques années qu’il y a une certaine amertume depuis la dernière finale, c’est aussi le jeu. Si ces arbitres sont là, c’est qu’ils sont au niveau de la compétition. »

Jusqu’au moment où même Leo Messi pourra influencer une décision de Tello.