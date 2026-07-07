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La fédé belge monte de nouveau au créneau

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La fédé belge monte de nouveau au créneau

La victoire face au FC Trump ne suffit pas. Alors que la Belgique a déglingué les Stazunis (1-4), l’URBBSFA a affirmé réclamer des comptes à la FIFA après l’affaire Balogun. Dans un communiqué paru ce mardi, la fédération de football belge avance que « le football international doit s’appuyer sur un cadre disciplinaire et de gouvernance pleinement conforme aux principes de sécurité juridique, de transparence, d’égalité de traitement et de fair-play. »

Un manque de transparence qui dérange

Si la fédé de nos voisins adorés est fière de la réaction des Diables Rouges, elle continue de grogner. « Indépendamment du résultat sportif, l’URBSFA continuera à plaider en faveur d’une application correcte et cohérente de ces principes par la FIFA, afin d’éviter toute forme d’arbitraire, peut-on lire. Dans cette démarche, nous nous sentons soutenus par des millions de supporters à travers le monde ainsi que par de nombreuses autres fédérations. »

Plus belge la vie.

SW

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