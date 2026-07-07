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Les notes d’Argentine-Égypte

Par Clément Gavard et Suzanne Wanègue
8 Réactions
Les notes d’Argentine-Égypte

Il y avait Mostafa Shobeir, Haissem Hassan et François Leteixier, puis Lionel Messi est arrivé. Comme toujours.

Les tops

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Lionel Messi

Comme Lionel Messi n’arrive pas à maîtriser le simple exercice du penalty, Steven Spielberg est peut-être incapable de filmer correctement une vidéo de ses enfants en train de souffler leurs bougies. Mais est-il capable de proposer un chef d’œuvre en 15 minutes, lui ?

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Haissem Hassan

Un type de Bagnolet qui met la misère à l’Argentine en Coupe du monde. Vite, une station de métro à son nom !

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François Leteixier

Confiez-lui le prochain sommet de l’OTAN, à ce diplomate français.

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Mostafa Ziko

Bah voilà, Zico marque contre l’Argentine, qui a dit que le Brésil était fini pour le foot ?

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Mostafa Shobeir

Il a gagné le droit de rester jusqu’au 19 juillet pour récupérer son trophée de meilleur gardien de la compétition à New York.

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Les flops

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Enzo Fernández

Bien joué cette tête, mais ne lui donnez pas un micro pour les chants d’après-match.

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Rodrigo De Paul

Il reste quelques rôdeurs de The Walking Dead à Atlanta…

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Omar Marmoush

Vous voyez l’impact de Neymar sur le match du Brésil contre la Norvège ? Bah c’est pire.

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Par Clément Gavard et Suzanne Wanègue

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