- Mondial 2026
- 8es
- Argentine-Égypte (3-2)
Les notes d’Argentine-Égypte
Il y avait Mostafa Shobeir, Haissem Hassan et François Leteixier, puis Lionel Messi est arrivé. Comme toujours.
Les tops
Lionel Messi
Comme Lionel Messi n’arrive pas à maîtriser le simple exercice du penalty, Steven Spielberg est peut-être incapable de filmer correctement une vidéo de ses enfants en train de souffler leurs bougies. Mais est-il capable de proposer un chef d’œuvre en 15 minutes, lui ?
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Haissem Hassan
Un type de Bagnolet qui met la misère à l’Argentine en Coupe du monde. Vite, une station de métro à son nom !
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François Leteixier
Confiez-lui le prochain sommet de l’OTAN, à ce diplomate français.
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Mostafa Ziko
Bah voilà, Zico marque contre l’Argentine, qui a dit que le Brésil était fini pour le foot ?
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Mostafa Shobeir
Il a gagné le droit de rester jusqu’au 19 juillet pour récupérer son trophée de meilleur gardien de la compétition à New York.
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Les flops
Enzo Fernández
Bien joué cette tête, mais ne lui donnez pas un micro pour les chants d’après-match.
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Rodrigo De Paul
Il reste quelques rôdeurs de The Walking Dead à Atlanta…
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Omar Marmoush
Vous voyez l’impact de Neymar sur le match du Brésil contre la Norvège ? Bah c’est pire.
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Par Clément Gavard et Suzanne Wanègue