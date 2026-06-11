Ousmane Dembélé révèle qui a pris les commandes de l'équipe de France

Footballeur d’or et rappeur de diamant. Ousmane Dembélé et Ninho ont été réunis à l’occasion du projet « French Connection » de Billboard France. Ambitieux et talentueux depuis leurs premiers pas dans leurs disciplines respectives, les deux artistes originaires d’Île-de-France ont partagé un moment pour échanger sur leurs parcours, leurs carrières, leurs réussites mais aussi leurs échecs.

Ous’ et Jefe ont d’abord insisté sur l’importance d’avoir un entourage présent « dans les bons comme dans les mauvais moments », comme le dit le numéro 10 parisien : « C’est important d’avoir des gens qui sont là depuis le début, qui t’ont vu grandir, qui t’ont connu quand tu n’avais rien. Dans mon cas, c’est mon pote, c’est ma mère, c’est mon agent. Les mêmes depuis toujours. » Des entourages qui les ont accompagné dans leurs chemins vers le succès. « Si tu fais n’importe quoi, par exemple, tu te couches tard, tu ne joues qu’à la PlayStation, tu manges n’importe quoi. Un vrai proche va te le faire remarquer. Mais si tu as quelqu’un de ton entourage qui te dit : « Non, vas-y, continue, c’est bien », il y a quelque chose qui coince. »

Pas de hasard, que du travail

Autre point commun entre les deux artistes : pas de hasard dans leurs réussites respectives. Une destinée qui s’est forgée grâce aux concessions, au travail et à la détermination de ne jamais rien lâcher, même dans les moments difficiles comme ceux connus par Dembélé lorsqu’il évoluait au Barça. L’ancien Rennais a reconnu « ne pas être prédestiné » à gagner le Ballon d’Or, mais a insisté sur l’importance de ne jamais rien lâcher. « J’ai commencé à Rennes puis à Dortmund, où tout se passait bien pendant deux ans. Après je réalise mon rêve le plus cher : jouer à Barcelone. Et comme par hasard, en arrivant à Barcelone, j’ai eu pas mal de pépins physiques, sur le terrain, je ne me sens pas bien non plus. Je signe à Paris et tout se déroule comme dans un rêve. Et finalement, le destin fait que je suis couronné Ballon d’Or la saison dernière. C’est l’histoire de ma carrière. Je crois vraiment au destin ».

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Question musique, pas de doute : les Bleus ne font pas sans le troisième rappeur francophone le plus écouté dans le monde en 2025. « En équipe de France, tous les soirs, on écoute NI », a expliqué l’attaquant des Bleus. Un choix étroitement lié au nouveau DJ des Bleus : Mike Maignan. « En 2018, en équipe de France, c’était beaucoup Naza. Là, depuis que Mike Maignan a pris les commandes, c’est NI. »

Reste à savoir si Ous’ met du parmesan dans ses cannellonis.

Les Bleus sont à Boston !