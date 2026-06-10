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En France, une liste de matchs à haut risque dressée avant le Mondial

TJ
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En France, une liste de matchs à haut risque dressée avant le Mondial

Précautions maximales. À la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde, ce jeudi, avec le match d’ouverture Mexique – Afrique du Sud à l’Azteca, la Direction nationale de la sécurité publique (DNSP) a établi la liste des sélections dont les rencontres pourraient aboutir à de potentiels débordements. Celle-ci comprend bien évidemment les matchs de l’équipe de France, mais aussi des sélections suivantes : Algérie, Sénégal, Portugal, Turquie et Iran, qui « devront faire l’objet d’une certaine vigilance sur l’ensemble du territoire national », écrit ce mercredi la police française dans un courrier.

La DNSP explique cette liste par l’engouement suscité par les différents supporters des sélections qui participeront à la grande messe du foot. « La Coupe du monde de football sera très largement suivie en France par les supporters de l’équipe de France, mais également par les différents membres des communautés étrangères présentes sur le territoire. » En écho aux débordements qui ont eu lieu à Paris après la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG, la sécurité publique craint des événements bien spécifiques, à savoir des « rodéos motorisés, des rassemblements spontanés sur la voie publique, des tirs de feux d’artifice et mortiers » dans de « nombreux points du territoire national, occasionnant des gênes à la circulation, des mouvements de foule et des prises à partie des forces de l’ordre ».

Pourvu que ce courrier ne reste qu’obligation administrative !

Les Bleus sont à Boston !

TJ

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