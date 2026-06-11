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Top 10 : cartons rouges lors de Mexique-Afrique du Sud

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Top 10 : cartons rouges lors de Mexique-Afrique du Sud

La Coupe du Monde a débuté avec une pluie de bu… euh de cartons rouges entre le Mexique et l’Afrique du Sud : trois, soit un de moins que lors des 64 matchs de la précédente édition, en 2022. Voici les 10 meilleurs cartons rouges de la partie :

1 – Cesar Montes

2 – Sphephelo Sithole

3 – Themba Zwane

4 – Le niveau d’anglais de l’arbitre M. Wilton Sampaio

5 – Le 2e quart temps

6 – Le wifi du stade selon les informations notre envoyé spécial

7 – Le 3e quart temps

8 – Le manque de consultants sur le plateau de M6

9 – Les Labubus de la cérémonie d’ouverture

10 – Donald Trump

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