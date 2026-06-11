Top 10 : cartons rouges lors de Mexique-Afrique du Sud

La Coupe du Monde a débuté avec une pluie de bu… euh de cartons rouges entre le Mexique et l’Afrique du Sud : trois, soit un de moins que lors des 64 matchs de la précédente édition, en 2022. Voici les 10 meilleurs cartons rouges de la partie :

1 – Cesar Montes

Troisième carton rouge dans ce match fou : Montes est exclu sur un contre sud-africain 🟥 Le Mexique mène 2-0, mais jouera à 10 contre 9. Suivez la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en direct sur M6 et M6+ https://t.co/A2JlsawZr6#CDM2026 #FIFAWorldCup #MEXSAF pic.twitter.com/aFuT3S1VXS — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 11, 2026

2 – Sphephelo Sithole

3 – Themba Zwane

Nouveau carton rouge pour l’Afrique du Sud après intervention de la vidéo 🟥📺 Le Mexique mène 2-0, les Bafana Bafana vont terminer à 9. Suivez la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en direct sur M6 et M6+ https://t.co/A2JlsawZr6#CDM2026 #FIFAWorldCup #MEXSAF pic.twitter.com/7dcMYfg9a7 — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 11, 2026

4 – Le niveau d’anglais de l’arbitre M. Wilton Sampaio

5 – Le 2e quart temps

6 – Le wifi du stade selon les informations notre envoyé spécial

7 – Le 3e quart temps

8 – Le manque de consultants sur le plateau de M6

9 – Les Labubus de la cérémonie d’ouverture

10 – Donald Trump

Revivez la victoire du Mexique contre l'Afrique du Sud (2-0)