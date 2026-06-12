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Jürgen Klopp n’a pas été séduit par le match d’ouverture

OC
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Jürgen Klopp n’a pas été séduit par le match d’ouverture

Quand on est habitué au caviar de Jean-Bouin… Consultant avec Thomas Müller pour la chaîne allemande ZDF pendant la Coupe du monde, Jürgen Klopp n’a pas franchement été emballé par la victoire du Mexique contre l’Afrique du Sud jeudi soir. L’ancien entraîneur de Liverpool a noté la faiblesse des deux équipes, relevant une « mauvaise tactique ».

« Aucune des deux équipes n’a bien joué. À onze contre neuf, ils vous prennent de court en contre-attaque. Pourquoi ? Parce que la défense était trop basse. C’était un problème récurrent tout au long du match », explique le tacticien allemand. « L’Afrique du Sud n’en a absolument pas profité. Ce n’était pas un match de haut niveau. »

« L’impression d’assister à un match de charité »

Un autre Allemand présent sur le plateau, le champion du monde 2014 Christoph Kramer, est même allé un peu plus loin dans ses propos. « L’ambiance était très intense, et je m’attendais à ce que cette intensité crée des espaces. C’est formidable qu’ils jouent là-bas (au stade Azteca), mais on avait plus l’impression d’assister à un match de charité. »

Quand les trompettes ont remplacé les vuvuzelas…

Le beau clin d’œil dans la célébration de Julian Quiñones

OC

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