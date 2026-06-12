Un match Doué-Barcola pour France-Sénégal ?

Premier dilemme à Boston. Les Bleus ont pris leurs quartiers dans la ville chère aux Dropkick Murphys et ont même pu effectuer leur première séance sur le sol américain, ce jeudi. Il reste cinq jours à Didier Deschamps et son staff pour décider du onze qui lancera la compétition contre le Sénégal, mardi prochain dans le New Jersey.

Un vrai profil d’ailier pour Barcola

Une interrogation en attaque pourrait rythmer les prochains jours dans le camp tricolore : Désiré Doué ou Bradley Barcola pour occuper le côté droit du quatuor offensif aux côtés de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise ? Une information de L’Équipe, précisant que la prestation de l’autre double D contre l’Irlande du Nord n’aurait pas totalement convaincu.

Absent lors du rassemblement de mars, Barcola aurait marqué quelques points et son profil pourrait décider le sélectionneur à le préférer à son coéquipier au PSG. BB prend davantage la profondeur que DD, qui demande plutôt le ballon dans les pieds, comme Olise et Dembélé. Un ailier, rapide et qui ne se cache pas défensivement, un cocktail qui plairait bien à Deschamps, toujours d’après le quotidien.

Pas touche au duo Mbappé-Dembélé, donc.

Il va faire très chaud dans le groupe de la France