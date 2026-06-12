S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Gr. I
  • France-Sénégal

Un match Doué-Barcola pour France-Sénégal ?

CG
Réactions
Un match Doué-Barcola pour France-Sénégal ?

Premier dilemme à Boston. Les Bleus ont pris leurs quartiers dans la ville chère aux Dropkick Murphys et ont même pu effectuer leur première séance sur le sol américain, ce jeudi. Il reste cinq jours à Didier Deschamps et son staff pour décider du onze qui lancera la compétition contre le Sénégal, mardi prochain dans le New Jersey.

Un vrai profil d’ailier pour Barcola

Une interrogation en attaque pourrait rythmer les prochains jours dans le camp tricolore : Désiré Doué ou Bradley Barcola pour occuper le côté droit du quatuor offensif aux côtés de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise ? Une information de L’Équipe, précisant que la prestation de l’autre double D contre l’Irlande du Nord n’aurait pas totalement convaincu.

Absent lors du rassemblement de mars, Barcola aurait marqué quelques points et son profil pourrait décider le sélectionneur à le préférer à son coéquipier au PSG. BB prend davantage la profondeur que DD, qui demande plutôt le ballon dans les pieds, comme Olise et Dembélé. Un ailier, rapide et qui ne se cache pas défensivement, un cocktail qui plairait bien à Deschamps, toujours d’après le quotidien.

Pas touche au duo Mbappé-Dembélé, donc.

Il va faire très chaud dans le groupe de la France

CG

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Allez-vous suivre à fond la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
113
Réactions

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.