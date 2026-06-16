Ça chauffe déjà entre supporters algériens et argentins

Le match n’a même pas encore commencé que certains ont déjà décidé de le jouer avant l’heure. À la veille d’Argentine-Algérie, des supporters des deux pays se sont retrouvés à Times Square, à New York, pour un rassemblement d’abord festif, entre chants, drapeaux et fumigènes.

Mais la communion a fini par dérailler. Après quelques doigts d’honneur et insultes échangés, des supporters algériens et argentins en sont venus aux mains, obligeant la police à intervenir pour séparer tout ce beau monde. Plusieurs interpellations auraient eu lieu, sans qu’un bilan précis n’ait encore été communiqué.

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Le match avant le match

Les champions du monde argentins et les Fennecs doivent s’affronter dans la nuit de mardi à mercredi pour leur entrée en lice dans cette Coupe du monde. Une rencontre programmée… du côté de Kansas City. Visiblement, certains supporters n’avaient pas envie d’attendre le coup d’envoi pour mettre un peu de tension dans ce groupe J.

Le Mondial tient déjà sa première bagarre générale.

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