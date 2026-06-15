Sur quelle chaîne regarder le match Argentine – Algérie ?

Le match du mondial 2026 du Groupe J Argentine – Algérie aura lieu le mercredi 17 juin 2026 à 03:00 (heure française) au Arrowhead Stadium de Kansas City. Le match est à suivre en direct sur beIN Sports en France.

M6 ne diffusera aucun match de l’Algérie en clair. Ce match n’est donc pas accessible gratuitement en France.

Algérie : c’est beIN Sports qui détient les droits de diffusion en Algérie, au format payant. Mais l’EPTV (télévision publique) a conclu un accord avec beIN Sports pour diffuser en clair et gratuitement 13 matchs, dont les trois rencontres de la sélection algérienne. EPTV et Arryadia diffusent donc gratuitement les matchs des Fennecs.

Belgique : la RTBF (gratuit).

Suisse : la RTS (gratuit).

Canada francophone : RDS (abonnement).

Au niveau de la zone MENA (Afrique du Nord, Moyen-Orient), c’est beIN Sports qui détient les droits, format payant — ce qui couvre la diffusion francophone régionale

Vous devrez probablement utiliser un VPN pour regarder les matchs sur les chaînes hors de votre pays. Sachez que le navigateur Firefox propose désormais un VPN gratuit.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 20:00 (heure locale, Amérique/Chicago).

M6 ne diffusera pas Argentine-Algérie au Mondial