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Devinez qui vient remplacer Lamouchi sur le banc de la Tunisie ?

MJ
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Devinez qui vient remplacer Lamouchi sur le banc de la Tunisie ?

Il y a des défaites qui font mal au classement, et d’autres qui impriment directement la lettre de licenciement. Battue 5-1 par la Suède pour son entrée en lice dans la Coupe du monde, la Tunisie n’a même pas attendu son deuxième match pour changer de sélectionneur. Sabri Lamouchi, nommé en janvier dernier, a été écarté après seulement cinq mois sur le banc des Aigles de Carthage.

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Renard au secours des Aigles

Pour tenter de sauver ce qui peut encore l’être, la Fédération tunisienne a donc décidé de faire appel à un homme expérimenté et référencé : Hervé Renard. Le technicien français, habitué aux missions africaines, est attendu au Mexique pour reprendre l’équipe avant les deux derniers matchs de groupe contre le Japon et les Pays-Bas. À peine le temps de passer au pressing récupérer les chemises blanches.

Reste à savoir si le double vainqueur de la CAN et ex-sélectionneur des Bleues aura le temps de transformer les Aigles de Carthage en vrais prédateurs. Pour l’instant, après une seule journée, la Tunisie a surtout réussi à devenir la quatrième sélection à avoir changé de sélectionneur durant une Coupe du monde.

Belle efficacité.

La Tunisie vire son sélectionneur

MJ

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