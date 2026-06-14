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  • Mondial 2026

Sondage : la France peut-elle se faire éliminer dès les poules ?

SF
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Sondage : la France peut-elle se faire éliminer dès les poules ?

Un groupe de la muerte avec le Sénégal, la Norvège et l'Irak, mais une possibilité de se frayer un chemin en seizièmes de finale en finissant parmi les meilleurs troisièmes. Les Bleus font partie des favoris de cette Coupe du monde, mais peut-on envisager une élimination dès les poules ? À vos pronostics !

C'est une putain de bonne question !

La France peut-elle se faire sortir dès les poules ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
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