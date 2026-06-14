Mondial 2026

Sondage : la France peut-elle se faire éliminer dès les poules ?

SF le Dimanche 14 Juin à 19:00 Réactions

Un groupe de la muerte avec le Sénégal, la Norvège et l'Irak, mais une possibilité de se frayer un chemin en seizièmes de finale en finissant parmi les meilleurs troisièmes. Les Bleus font partie des favoris de cette Coupe du monde, mais peut-on envisager une élimination dès les poules ? À vos pronostics !