Il maîtrise son football.

Actuellement aux États-Unis, Samir Nasri a eu l’opportunité, ce week-end, de rencontrer Zohran Mamdani, maire de New York depuis le début de l’année. Fan des Gunners, le dirigeant né en Ouganda a rendu un bel hommage à l’ancien joueur français à l’occasion d’un discours, que Nasri a partagé sur son compte Instagram. « Mes inspirations étaient de vous regarder jouer. Je me souviens même du commentaire quand vous avez marqué votre but contre Manchester United, le commentateur disait : “équilibre, patience et pénétration de la part du jeune Français.” Vous avez été une inspiration pour moi et tant d’autres et je voulais vous remercier pour le don de l’art que vous avez donné à ce monde et, vraiment, pour le cadeau que nous verrons tant de joueurs donner ici même à New York dans les semaines à venir. Merci beaucoup Samir », a déclaré Mamdani.

Les deux hommes ont ensuite pu échanger un moment, et le maire new-yorkais a récupéré un maillot d’Arsenal, évidemment.

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