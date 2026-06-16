L’OL tient déjà un deuxième renfort

Un Duranville peut en cacher un autre ! Grand espoir du football belge, le jeune ailier devrait rejoindre l’Olympique lyonnais dans les prochains jours. C’est en effet ce qu’a récemment annoncé Sky Sports Germany, qui avance qu’un accord total entre Lyon et Dortmund aurait été acté pour une somme de 5,5 millions plus 3 de bonus.

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Un jeune joueur très prometteur

Après avoir officialisé l’arrivée de Kail Boudache et alors qu’Afonso Moreira devrait partir au Bayer Leverkusen, l’Olympique lyonnais pourrait réaliser un gros coup avec ce nouveau recrutement. International belge et issu du centre de formation d’Anderlecht, Julien Duranville s’était ensuite exilé à Dortmund, où il avait foulé les pelouses de Bundesliga dès ses 17 ans. En prêt à Bale la saison dernière, le natif d’Uccle s’est rapidement imposé comme un élément important dans la rotation du club suisse.

Plutôt gros coup à la Pavel Šulc ou flop à la Adam Karabec ? Les dés sont jetés.

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