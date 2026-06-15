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Lyon recrute une nouvelle pépite algérienne

TM
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Lyon recrute une nouvelle pépite algérienne

Encore un départ chez les Aiglons.

Pour le jour de ses 20 ans, Kaïl Boudache a reçu un beau cadeau : rejoindre l’Olympique lyonnais. Après avoir douché les espoirs de Saint-Étienne en étant buteur lors du match retour des barrages L1/L2 (4-1), l’ailier droit, en fin de contrat au Gym, a paraphé un contrat de cinq ans chez les Gones.

 Embed t.co

Première recrue estivale de l’OL

Formé à Nice, l’international U23 algérien a intégré le groupe de Claude Puel en janvier dernier et a inscrit 3 buts en 19 rencontres.

Visiblement séduits par sa qualité technique, les Gones n’ont pas hésité une seconde à offrir un premier contrat professionnel au joueur de 20 ans, qui avait été lancé pour la première fois dans le grand bain lors d’un match d’Europa League face à Go Ahead Eagles.

Vous aviez eu quoi comme cadeau pour vos 20 piges ?

Revivez le multiplex de l’avant-dernière journée de Ligue 1

TM

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