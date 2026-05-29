Nice sauve sa peau au bout du suspense face à Saint-Étienne

Nice 4-1 Saint-Étienne

Buts : Clauss (62e), Boudache (81e) et Wahi (87e et 90e+2) pour les Aiglons // Davitachvili (79e SP)

La fin du calvaire. Après une saison en enfer, l’OGC Nice a sauvé sa peau en dominant l’AS Saint-Étienne au terme d’une rencontre longtemps indécise (4-1). Les Aiglons évolueront bien en Ligue 1 la saison prochaine.

Dans le huis-clos de l’Allianz Riviera, le pénible 0-0 de l’aller a laissé place à une partie bien plus ouverte. Irvin Cardona croit même ouvrir rapidement le score pour les Verts, mais Lucas Stassin a touché le ballon en position de hors-jeu. Régulièrement cherché sur de nombreux centres, l’avant-centre belge fait planer une menace constante sur la défense niçoise. Après vingt premières minutes compliquées, les Aiglons déploient pourtant peu à peu leurs ailes. Probablement en position illicite Elye Wahi se heurte au poteau, quand Dante trouve lui Gauthier Larsonneur sur son chemin après un corner. Un premier acte particulièrement enlevé qui laisse des traces, y compris sur le plan physique dans la moiteur de la côte d’azur.

[🎞️VIDEO - BUT] 🇫🇷 Barrages L1/L2 👊 Elye Wahi enfonce les Verts, Nice fait le break à quelques minutes de la fin du match !#OGCNASSE https://t.co/j8pYsnQJg1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 29, 2026

Absolute cinema

Tout se débloque finalement au retour des vestiaires. Alors que Wahi ne parvient toujours pas à régler la mire, c’est un homme inattendu qui soulage le Gym : sur un ballon mal repoussé, Jonathan Clauss ose la demi-volée et trompe Larsonneur (1-0, 62e). Le dernier rempart évite même le pire aux siens dans la foulée. Jusqu’à ce que l’on pense être le tournant de la soirée. Après un contact du coude de Mickaël Nadé dans la mâchoir de Dante, M. Buquet se dirige vers la vidéo… pour offrir un penalty aux Verts pour une main peu évidente d’Antoine Mendy. Zuriko Davitachvili sanctionne (1-1, 79e).

Miraculés, les Stéphanois se sabordent pourtant dans la foulée, laissant Kaïl Boudache écrire la belle histoire en sauvant son club formateur (2-1, 81e). Enfin clinique, Wahi se permet même d’éteindre le suspense avant même le coup de sifflet final (3-1, 87e) puis (4-1, 90e+2) d’un joli piqué, malgré une ultime praline d’Augustine Boakye sur la transversale entre les deux. Près de dix mois après son double barrage de Ligue des champions perdu contre Benfica, Nice met fin à son long calvaire en sauvant sa peau in extremis. L’ASSE, elle, devra disputer une deuxième saison consécutive en Ligue 2.

Verts de rage.

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