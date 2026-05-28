Les supporters niçois interdits de déplacement à... Nice

Même Eric Ciotti n’aurait pas osé. En barrage aller d’accession à la Ligue 1, Nice n’a pas fait mieux qu’un pauvre match nul sur la pelouse de Saint-Étienne. Ce vendredi, les deux équipes se retrouvent pour la manche retour dans une Allianz Riviera à huis clos à la suite d’une sanction de la commission de discipline de la LFP. Pour cette rencontre classée à haut risque par les services de la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme, la préfecture des Alpes-Maritimes s’en est aussi mêlée en publiant un arrêté inédit.

Interdit de déplacement dans leur propre ville

« Considérant qu’il convient ainsi de restreindre la liberté d’aller et venir de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’OGC Nice », la préfecture du 06 a interdit aux Niçois de se déplacer aux abords de l’enceinte du Gym et à proximité du centre d’entraînement du vendredi 29 mai à partir de midi jusqu’au samedi à 2 heures du sbah. Les supporters de l’OGC Nice sont donc interdits de déplacement à… Nice.

Les Aiglons en cage.

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