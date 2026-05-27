Thomas Meunier n’exclut pas de rester au LOSC

Retournement de veste express. Alors que Fabrizio Romano indiquait ce mardi que Thomas Meunier allait quitter le LOSC, le Belge a exprimé tout le contraire dans une interview accordée à L’Équipe. « Le choix du coach (après le départ de Bruno Genesio) ne changera pas énormément de choses pour moi. Je n’ai jamais fermé la porte à Lille. Je suis toujours open », explique le Diable rouge.

L’art de procrastiner

En fin de contrat dès le mois de juin, le latéral est donc libre de s’engager là où il le souhaite. Mais en pleine préparation pour le Mondial, le défenseur de 34 ans assume « avoir reçu des coups de fil de plusieurs clubs ». Cependant, l’ancien joueur du PSG préfère se laisser du temps. « J’ai des envies particulières. J’ai toujours aimé être dos au mur. Ma situation peut me rendre service, je ne suis pas impatient. Je fais toujours tout à la dernière minute, et ça ne changera pas avec le choix d’un club », explique-t-il au quotidien sportif.

Spoiler : le prochain club de Meunier sera révélé le mardi 1er septembre à 19h59.

Un soldat de Bruno Genesio pourrait également quitter le LOSC