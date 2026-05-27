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Tottenham a trouvé le responsable de ses nombreux blessés

EM
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Tottenham a trouvé le responsable de ses nombreux blessés

Tottenham a démarré une nouvelle partie de Cluedo afin de déterminer le coupable des nombreuses blessures qu’a subi son effectif. Et pour cause : 370, c’est le nombre de matchs manqués par l’ensemble des Spurs pour cause de pépins physiques. C’est de loin le total le plus élevé Outre-Manche (oui, même avec 38 journées)

Coupable surprise

Selon Sky Sports, le nouveau directeur de la performance du club entraîné par Roberto De Zerbi, Dan Lewindon, aurait lancé un audit interne pour comprendre les causes de cette hécatombe. Et l’un des suspects est plus qu’insolite. En effet, la pelouse rétractable du Tottenham Hotspur Stadium serait remise en cause puisque, sur les deux dernières saisons, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert, Radu Drăgușin, James Maddison ou encore Ben Davies se sont blessés à domicile, rapporte L’Équipe.

Après Peppa Pig, Tottenham devrait faire une nouvelle collab’ avec Docteur Maboul.

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EM

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