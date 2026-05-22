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Cristian Romero fuit le match du maintien

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Cristian Romero fuit le match du maintien

Mais qui respectera enfin Tottenham ? Alors que les Spurs jouent leur maintien en Premier League face à Everton, leur capitaine Cristian Romero ne sera pas présent au Tottenham Hotspur Stadium dimanche. Cuti sera même à 7000 km de Londres. Le défenseur de Totteham va assister à la finale de la Apertura (phase aller) du championnat argentin qui se tient au stade Mario Alberto Kempes, à Córdoba. Et pour cause, Belgrano, club formateur de Romero, dispute une finale historique face à River Plate.

Vers un départ cet été ?

Un évènement qui acte un peu plus la fracture entre le club Londonien et son capitaine. Blessé au genou depuis un peu plus d’un mois, le défenseur central argentin est probablement sur le départ. Romero était arrivé en 2022 dans la capitale anglaise en provenance de l’Atalanta, et pourrait trouver un point de chute du côté du FC Barcelone cet été.

Niveau dignité, il en pense quoi Roberto de Zerbi?

Roberto De Zerbi ressort son vieux classique

OC

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