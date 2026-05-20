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Roberto De Zerbi ressort son vieux classique

EM
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Roberto De Zerbi ressort son vieux classique

Un disque que les supporters de l’OM ont entendu plus qu’un son de Jul pendant un an et demi. À Marseille, c’était en italien, mais heureusement pour les Anglais, De Zerbi parle la langue de Shakespeare. « La fierté, l’histoire du club et la dignité sont plus importantes qu’un trophée », a-t-il prononcé après la défaite (2-1) face à Chelsea à Stamford Bridge. Au moins, cette fois-ci, il n’a parlé de couilles.

On prend les mêmes et on recommence

Ces mots ont été prononcés des dizaines de fois sur les terres de Marcel Pagnol. Puis au fil du temps, le discours ne passe plus, toucher l’amour-propre ne sert plus à rien et les joueurs le lâchent. Pourtant, dans sa mission maintien à Tottenham, le coach italien a décidé d’utiliser la même technique en touchant au vif chacun de ses joueurs. « L’important est de partir en vacances comme ça », explique-t-il en mimant le geste de la tête haute.

Vous le sentez venir le but à la dernière seconde de Pickford pour envoyer les Spurs en Championship ?

Battu à Chelsea, Tottenham jouera son maintien à la dernière journée

EM

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