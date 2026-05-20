L’explosion de joie des joueurs d’Arsenal après le nul de Manchester City

Finally, they did it. Comme tout le Royaume, les joueurs d’Arsenal étaient eux aussi suspendus à leur télévision ce mardi soir. Rassemblés pour suivre le match entre Bournemouth et Manchester City, les Gunners ont vécu la rencontre comme s’ils y étaient.

Let’s celebrate

Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, le club londonien a montré la réaction de ses joueurs au moment où ils sont officiellement sacrés champions d’Angleterre. Il est 21h30 passées à Londres, Bournemouth tient en échec les Cityzens de Guardiola (1-1). Puis l’arbitre décide d’anéantir les vieux démons des Gunners et siffle la fin de la rencontre.

Ça y est, c’est la consécration : Arsenal retrouve son trône, 22 ans après. Les joueurs laissent alors éclater leur joie, ils sautent de partout comme des sauterelles, se rentrent dedans, se prennent dans les bras… De belles scènes de liesse comme on les aime, et même sans avoir besoin de jouer.

Comment traduit-on « Après tant d’années de galère et de combats » en anglais ?

Les Gunners tapent une nuit blanche