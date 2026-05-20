Quelles ventes pour renflouer les caisses de l'OL ?

« Nous avons besoin de vendre car il n’y a pas de moyens pour investir. » Le constat fait par Paulo Fonseca dans les colonnes de L’Équipe ce mercredi matin a le mérite d’être clair. L’Olympique lyonnais a beau avoir décroché une belle quatrième place cette saison en Ligue 1, il doit toujours écoper le bateau à la dérive qu’avait laissé son cow-boy John Textor. Premier impératif : faire rentrer 20 millions d’euros dans les finances du club d’ici le 30 juin. Pour y parvenir, plusieurs ventes sont espérées.

Les invendables et les invendus

Cinq joueurs ont été désignés comme intouchables, à moins d’une offre impossible à refuser : Moussa Niakhaté, Dominik Greif, Corentin Tolisso, Tyler Morton et un de ses deux ailiers gauche entre Afonso Moreira et Malick Fofana. Resté dans le Rhône suite à la vente surprise de Mikautadze, le Belge aurait pu représenter un beau pactole cet été sans sa blessure à la cheville qui l’a écarté des terrains de longs mois.

Son compatriote Orel Mangala fait partie de la liste des joueurs dont la vente pourrait renflouer les caisses lyonnaises cet été, tout comme Ainsley Maitland-Niles, Abner Vinicius, Tanner Tessmann, ou même Ruben Kluivert et Pavel Sulc.

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