Le trophée de Bundesliga a disparu dans la cuisine de Vincent Kompany

Plus de peur que de mal. Alors que les joueurs du Bayern Munich participaient aux traditionnelles célébrations post-titre ce lundi, les quelques milliers de spectateurs venus les acclamer sur la Marienplatz ont bien failli ne jamais voir le trophée décroché pour la 35e fois par le Rekordmeister.

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Avec l’aide de la police

Au lendemain des festivités, le quotidien Bild raconte qu’à la suite du dernier match de la saison, les joueurs et le staff du Bayern sont allés faire la nouba dans une brasserie huppée de la capitale bavaroise. À la suite de quoi, Vincent Kompany repart avec le Meisterschale chez lui. Seulement, le Belge semble s’être couché en faisant un black-out.

Le lendemain, arrivé à la mairie en tenue traditionnelle avec le reste de son équipe, c’est la catastrophe : pas de Meisterschale. Où a-t-il pu bien passer ? Tout le monde se creuse la tête jusqu’à ce qu’une ampoule s’illumine au-dessus de la tête de l’entraîneur : « Il était dans la cuisine. J’avais complètement oublié que quelqu’un me l’avait remis la nuit précédente en me disant bien : “Vinnie, tu le rapportes demain !” »

Pris par ses obligations, Kompany ne peut pas faire faux bond au maire de Munich, c’est donc sa femme qui se tape l’aller-retour jusqu’au très chic quartier de Grünwald (où le couple a élu domicile) pour aller chercher le plateau d’argent… avant de le remettre à des agents de police plantés à l’entrée du périmètre de sécurité autour de la Marienplatz. Ce sont donc des flics qui ont soulevé le Meisterschale en premier ce jour-là.

En même temps, après 35 célébrations de titre, ça commence à être difficile de trouver des histoires à raconter.

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