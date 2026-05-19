Un Italien succède à Sylvinho sur le banc de l’Albanie

Un vent de fraîcheur italien dans les Balkans. La Fédération albanaise de football a présenté, ce mardi matin, le successeur de Sylvinho au poste de sélectionneur de l’équipe nationale d’Albanie : Rolando Maran. À 62 ans, l’entraîneur italien, passé par le Chievo, Cagliari et le Genoa, vivra sa première expérience sur un banc international.

Un cinquième coach transalpin en Albanie

Rolando Maran s’ajoute à la liste des ressortissants de l’Italie à prendre les commandes de la sélection albanaise après Giuseppe Dossena (2002), Gianni De Biasi (2012-2017), Christian Panucci (2017-2019) et Edoardo Reja (2019-2022).

Il fera ses débuts contre Israël le 3 juin prochain.

Oui, il y a bien des consolantes pour les barrages de la zone Europe