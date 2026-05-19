S’abonner au mag
  • International
  • Albanie

Un Italien succède à Sylvinho sur le banc de l’Albanie

CT
2 Réactions
Un Italien succède à Sylvinho sur le banc de l’Albanie

Un vent de fraîcheur italien dans les Balkans. La Fédération albanaise de football a présenté, ce mardi matin, le successeur de Sylvinho au poste de sélectionneur de l’équipe nationale d’Albanie : Rolando Maran. À 62 ans, l’entraîneur italien, passé par le Chievo, Cagliari et le Genoa, vivra sa première expérience sur un banc international.

Un cinquième coach transalpin en Albanie

Rolando Maran s’ajoute à la liste des ressortissants de l’Italie à prendre les commandes de la sélection albanaise après Giuseppe Dossena (2002), Gianni De Biasi (2012-2017), Christian Panucci (2017-2019) et Edoardo Reja (2019-2022).

Il fera ses débuts contre Israël le 3 juin prochain.

Oui, il y a bien des consolantes pour les barrages de la zone Europe

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ancelotti a-t-il raison de convoquer Neymar pour la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
64
31

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.