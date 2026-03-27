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Oui, il y a bien des consolantes pour les barrages de la zone Europe

EA
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Oui, il y a bien des consolantes pour les barrages de la zone Europe

Laissez tomber ces Suède – Pologne ou Bosnie – Italie. De toute façon, les Italiens font trop les malins. Le vrai enjeu, bizarrement, personne n’en parle… Quand les vainqueurs des demi-finales des barrages d’accession à la Coupe du monde s’affronteront pour espérer choper un billet pour traverser l’Atlantique cet été, les perdants, eux, s’affronteront pour définir qui sont les plus gros losers. Oui, c’est dur de garder son calme devant tant de hype

Mais pourquoi se jouent-ils ? C’est simple : la fenêtre internationale prévoit deux matchs par nation. Mais comment les battus auraient-ils pu se trouver un adversaire dans les temps impartis ? Autant les faire s’affronter en amical !

Petites finales pour grand suspense

Amical ? Broutilles… L’honneur de nations entières sera en jeu mardi. Les vainqueurs pourront se consoler comme ils peuvent, mais les perdants, eux, seraient les défaits des défaits. On a vu des États s’effondrer pour moins que ça.

Alors, oui, ces Irlande – Macédoine du Nord, Slovaquie – Roumanie, Ukraine – Albanie et Pays de Galles – Irlande du Nord ont une saveur particulière. Un goût amer de déception et de honte pour les perdants (et de houblon pour ce choc britannique).

Un match de perdants, chez nous on appelle ça un derby breton.

Capello trouve encore le moyen de taper sur l'Italie après la victoire

EA

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