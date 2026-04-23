L’ancien président de la Fédération Nord-Macédonienne tombe pour détournement de fonds

Priver l’Italie d’une Coupe du monde, ça peut rendre fou. L’ancien président de la Fédération nord-macédonienne, Muamed Sejdini, a été arrêté par la police. À la direction de l’instance entre 2019 et 2024, l’Albanais de 56 ans est soupçonné de détournement de fonds.

La fête est finie

Pour le moment, les autorités n’ont pas donné plus de détails concernant son arrestation, mais Sejdini avait été interdit de fonctions en février dernier par la fédération de la Macédoine du Nord. En revanche, le dossier remonte à un contrat de 3,3 millions d’euros, explique la police lors d’une conférence de presse.

Les autorités lui reprochent d’avoir magouillé certains contrats dans la construction d’une tribune dans le stade d’Ohrid. D’après la fédération, l’accord comprenait un paiement anticipé de 700 000 euros. Les procureurs ont par ailleurs indiqué poursuivre l’enquête afin de déterminer les potentielles sanctions. Du côté sportif, la Macédoine du Nord n’a pas réussi à décrocher son billet pour le Mondial 2026, mais ira défier la Bosnie-Herzégovine dans un match amical.

Direction la case prison ?

Deux des pires cauchemars de l’Italie vont s’affronter avant le Mondial