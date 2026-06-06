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Malgré un bijou de Robinson, l’Allemagne termine sa prépa par une victoire contre le pays hôte

UL
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Malgré un bijou de Robinson, l’Allemagne termine sa prépa par une victoire contre le pays hôte

États-Unis 1-2 Allemagne

Buts : Robinson (37e) pour les States // Havertz (52e) et Sané (57e) pour les Allemands

Déjà qu’un match à dix changements casse le rythme… Malgré la chaleur de Chicago, cet États-Unis – Allemagne à 18 changements a permis à l’Allemagne de remporter une neuvième victoire d’affilée. Dans ce remake du quart de finale du Mondial 2002 qui avait validé la qualif de l’Allemagne au bout des polémiques, on a pu observer Julian Nageslmann avec une jolie casquette, plein de pubs pour un soda et des Américains gueuler « USA, USA ».

Mister Robinson

Avant une baston finale engagée par un tacle appuyé de Timothy Weah, Américains et Allemands se sont livré une belle bataille, plus serrée que prévu. Antoine Robinson, défenseur de Fulham, a envoyé une magnifique reprise du pied gauche (1-1, 37e). L’Américain a répondu à une tête de Kai Havertz (0-1, 2e), avant que Leroy Sané ne scelle la victoire allemande, du pied droit (1-2, 57e).

Les joueurs de Mauricio Pochettino entament leur World Cup contre le Paraguay, le 13 juin prochain (à 3 heures), alors que les Allemands commenceront tranquillement leur compète par Curaçao, le dimanche 14 juin.

Both are ready.

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UL

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