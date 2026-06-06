Les Suisses perdent un peu de confiance avant le Mondial

Suisse 1-1 Australie

Buts : Ndoye (14e) pour les Helvètes // Yengi (56e) pour les Australiens.

Match suisse. Il n’y avait pas grand monde dans les tribunes de San Diego lors de ce Suisse-Australie peu emballant. La Suisse avait un triple enjeu : se préparer à jouer ses matchs à midi, heure locale, trouver un bon remplaçant pour Breel Embolo, arrivé seulement ce samedi aux États-Unis et emmagasiner un peu de confiance avant le Mondial. Ils n’ont pas accompli la dernière mission, malmenés par une Australie aussi sympa que la moustache de son capitaine Jackson Irvine.

🇨🇭-🇦🇺 Dan Ndoye profite de l'alignement hasardeux de l'Australie pour ouvrir le score pour la Nati Le direct sur L'Équipe live foot > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/scV0dG1oU6 — L'Équipe (@lequipe) June 6, 2026

Groupe ouvert pour l’Australie

Avant d’affronter la Bosnie-Herzégovine et le Canada, la Suisse ouvre son Mondial face au Qatar, le 13 juin prochain. La Turquie, les États-Unis et le Paraguay arrivent au programme des Australiens, qui n’ont jamais passé les huitièmes de finale d’un Mondial. Ils s’y sont qualifiés à deux reprises (2006 et 2022) et ont d’ailleurs été éliminés à chaque fois par les futurs vainqueurs.

Jamais deux sans trois.

Breel Embolo autorisé à rejoindre les États-Unis