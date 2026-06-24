Mama mia ! C’est le cas de le dire… Ce mercredi, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a donné raison à Maja Gothberg dans le litige qui l’opposait à la Lazio. La milieu de terrain suédoise de 28 ans estimait que le club romain avait renoncé à lui offrir un nouveau contrat après avoir appris qu’elle était enceinte à l’été 2024. Cette décision du TAS, une grande première dans l’histoire du football, pourrait changer de nombreuses choses pour les joueuses qui attendent un enfant.

Déboutée dans un premier temps par la FIFA, Gothberg a finalement obtenu gain de cause devant le TAS, avec le soutien du syndicat FIFPRO, qui a d’ailleurs qualifié la décision d’« historique ». Des échanges WhatsApp ont notamment permis d’établir qu’un accord existait bien entre les deux parties et que la Lazio connaissait la grossesse de la joueuse, contrairement à ce que le club romain affirmait.

The Court of Arbitration for Sport (CAS) has ruled in favour of a Swedish women’s footballer in a landmark maternity case that could shape how pregnancy protections are applied across professional football in future. The case, in which Maja Gothberg was successful against her… pic.twitter.com/RX22XMjk1f — FIFPRO (@FIFPRO) June 24, 2026

Une protection pour les joueuses

Le TAS a condamné le club italien à verser une indemnisation dont le montant n’a pas été communiqué. Surtout, l’instance a rappelé qu’un contrat n’a pas besoin d’être signé pour protéger un joueur ou une joueuse lorsque les deux parties se comportent comme si un accord existait. La Lazio avait également révélé la grossesse de la Suédoise sans son consentement à l’époque, une violation de la vie privée qui a joué en la faveur de la joueuse dans son procès.

Qu’aurait pensé France Pierron de toute cette histoire ?

La Lazio fait un choix d’entraîneur pas du tout original