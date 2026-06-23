La Lazio fait un choix d'entraîneur pas du tout original

Encore un pour qui l’étiquette de champion du monde a tout changé pour la suite de sa carrière. On l’avait perdu de vue depuis ce soir du 31 mars, où il avait échoué dans sa mission de qualifier l’Italie à la Coupe du monde, mais Gennaro Gattuso a (enfin) trouvé un nouveau point de chute. L’ancien milieu de terrain s’est engagé avec la Lazio et succède à Maurizio Sarri.

Embed x.com

Encore tout à prouver avec le costume de coach

Si en tant que joueur l’Italien de 48 berges n’a plus rien à prouver à personne, sa carrière de coach peine à décoller depuis son début à Sion en 2013. Avec une unique Coupe d’Italie à son palmarès lors de la saison 2019-2020 avec Naples, le champion du monde 2006 rejoint donc son dixième club en l’espace de treize années sur un banc. Le symbole d’un entraîneur qui a du mal à faire son trou là où il passe.

Naples, Milan et maintenant la Lazio : Entre Gattuso et Conte, qui fera le tour de l’Italie en premier ?

La Lazio se sépare de Maurizio Sarri