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La tribune Quimper restera fermée malgré l'hommage pour Éric Roy

TM
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La tribune Quimper restera fermée malgré l'hommage pour Éric Roy

Tolérance zéro. Malgré la demande des supporters du Stade brestois de reporter la fermeture pour un match ferme de la tribune Quimper du stade Francis-Le Blé, la commission de discipline de la LFP n’a pas cédé.

Cette requête faisait pourtant suite au décès d’Eric Roy, l’entraîneur des Ty-Zefs. La volonté des fans était que l’ensemble du stade puisse rendre un dernier hommage au technicien, dont les obsèques ont lieu mardi à la cathédrale Sainte-Réparate de Nice. De son côté, le club breton n’a pas fait de demande officielle.

Pas d’ultras pour le premier match à domicile

Le SB29 avait écopé le 3 juin dernier de la suspension de cette tribune pour un match ferme suite à l’« usage massif d’engins pyrotechniques », lors de la dernière réception de la saison passée, face à Angers (1-1). Même si une partie du public manquera à l’appel le dernier week-end d’août face à Toulouse (2e journée), il semble évident qu’un tifo géant sera déployé pour rendre hommage à « King Eric ». 

L’émotion risque d’être grande pour son remplaçant.

Julien Lachuer devrait devenir l’entraîneur de Brest

TM

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