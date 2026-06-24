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Julien Lachuer devrait devenir l’entraîneur de Brest

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Julien Lachuer devrait devenir l’entraîneur de Brest

Brest n’a pas la tête à cela, mais le club aurait trouvé son coach pour la saison à venir. Pour remplacer Éric Roy, décédé le 17 juin dernier d’un cancer du pancréas, le Stade brestois a décidé de piocher directement dans ses rangs. L’adjoint du « King » depuis janvier 2023, Julien Lachuer, va être nommé entraîneur du club breton, selon Ouest France.

Remplacer le regretté Éric Roy, qui avait qualifié Brest pour sa première aventure en Ligue des champions, ne sera pas une mince affaire pour Julien Lachuer. Il avait déjà assuré l’intérim avec Bruno Grougi et Yvan Bourgis lors du licenciement de Michel Der Zakarian en octobre 2023. Les deux devraient rester dans son staff au poste d’adjoint pour Grougi et de préparateur physique pour Bourgis.

Sans jamais oublier Éric Roy.

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EM

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