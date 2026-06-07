L'Argentine fait respecter son rang face au Honduras

Argentine 2-0 Honduras

Buts : Martínez (37e SP), Simeone (54e) pour l’Albiceleste

No Messi, tout de même party. Laissé sur le banc par Lionel Scaloni, l’absence de Lionel Messi n’a pas vraiment perturbé l’harmonie de la sélection argentine qui s’est promené face au Honduras sur la pelouse du Kyle Field (2-0).

Lautaro Martínez en artificier

Face aux absences de Messi et Julian Álvarez, tous deux encore en convalescence pour une douleur au tendon d’Achille gauche d’un côté et une blessure à la cheville de l’autre, Lautaro Martínez a revêtu son habit de lumière. Particulièrement proactif sur le front de l’attaque, l’attaquant de l’Inter Milan a été récompensé en ouvrant le score sur penalty, après une faute de Christopher Meléndez sur Nicolas Tagliafico dans sa surface (1-0, 37e).

Buteur en première période, le numéro 22 argentin s’est mué en passeur décisif dans le second acte. Un but du break parfaitement conclu par Giuliano Simeone après une talonnade magistrale de Martínez pour créer le décalage (2-0, 54e). Dominateurs et solides défensivement, les protégés de Lionel Scaloni aurait même pu alourdir le score mais ont manqué de précision dans leur dernier geste, à l’instar de Thiago Almada qui a vu le cadre se dérober alors qu’il était en position idoine (50e).

Souviens toi l’été 2010.

L’Argentine perd un défenseur