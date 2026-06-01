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Vers un gros coup dur pour les Bleus ?

TB
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Vers un gros coup dur pour les Bleus ?

La double peine. Battu en finale de Ligue des champions samedi soir avec Arsenal, William Saliba pourrait avoir hypothéqué sa participation à la Coupe du monde. Selon les informations de Foot Mercato, le défenseur central des Gunners pourrait être absent plusieurs semaines après avoir aggravé une blessure antérieure lors de ces 120 minutes de combat.

Des examens déterminants ce lundi ?

L’ancien marseillais doit passer des examens ce lundi pour déterminer la gravité de la situation, afin de savoir s’il pourra être du voyage aux Etats-Unis. Dans le cas contraire, la place de titulaire qui lui était promise pourrait être offerte à Ibrahima Konaté, aux côtés de Dayot Upamecano. Resterait ensuite à savoir à qui Didier Deschamps ferait appel pour le remplacer au sein des 26.

À moins que le sélectionneur ne fasse encore appel à son animal préféré.

Un peu de repos pour les Bleus finalistes de la C1

TB

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