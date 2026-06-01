La liste de l'Irak, futur adversaire des Bleus

La France connaît désormais les effectifs de ses trois adversaires à la Coupe du monde. Après la Norvège et le Sénégal, c’est au tour de l’Irak d’annoncer les 26 noms qui seront présents au Mondial. Le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la sélection, Aymen Hussein, fait partie des joueurs retenus par le sélectionneur Graham Arnold. L’autre buteur du barrage intercontinental contre la Bolivie (2-1), Ali Al-Amadi (Ipswich), est l’un des rares joueurs à s’illustrer en Europe, dans cette sélection où onze joueurs évoluent au pays.

📋| نُقدّم لكم القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني للمشاركة في كأس العالم. 26 لاعباً… يحملون اسم العراق وآمال جماهيره، ويستعدون لتمثيل الوطن في أكبر محفلٍ كروي على مستوى العالم. 🦁 كل التوفيق لأسود الرافدين. 🇮🇶🏆 Introducing Iraq’s Final Squad for the FIFA World Cup. 26… pic.twitter.com/fjklBnyHfC — Iraq National Team (@IraqNT_EN) June 1, 2026

Un point c’est bien

Les Lions de la Mésopotamie auront fort à faire dans ce Groupe I. Avant d’affronter la France le 22 juin, l’Irak ouvrira sa compétition face à la Norvège (17/06). Les hommes de Graham Arnold termineront par le Sénégal le 26 juin. Face à l’armada offensive des Bleus, Erling Haaland ou encore Sadio Mané, on souhaite bien du courage à la défense irakienne pour décrocher les premiers points de leur histoire en Coupe du monde.

La charnière Hashem-Tahseen aura du boulot.

La liste de l’Irak pour la Coupe du Monde :

Gardiens : Ahmed Basil (Al-Shorta), Jalal Hassan (Al-Zawraa), Fahad Talib (Al-Talaba)

Défenseurs : Akam Hashem (Al-Zawraa), Hussein Ali (Pogon Szczecin), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Rebin Sulaka (Port), Ahmed Yahya (Al-Shorta), Manaf Younis (Al-Shorta)

Milieux : Marko Farji (Venise, ITA), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Amir Al-Ammari (KS Cracovie), Zidane Iqbal (Utrecht), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra), Zaid Ismail (Al-Talaba), Mustafa Saadoon (Al-Shorta), Ali Jassim (Al-Najma), Frans Putros (Persib), Ahmed Qasim (Nashville), Aimar Sher (Sarpsborg), Kevin Yakob (AGF)

Attaquants : Aymen Hussein (Al-Karma), Mohanad Ali (Dibba), Ali Al-Hamadi (Ipswich), Ali Yousef (Al-Talaba)

L’Irak, un pays amoureux du foot face à la France au Mondial