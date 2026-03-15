L'Irak disputera bien son barrage intercontinental au Mexique

Tout s’arrange. Après avoir demandé le report de son barrage intercontinental, l’Irak se rendra finalement, comme prévu, au Mexique pour y affronter le vainqueur du match entre le Suriname et la Bolivie dans la nuit du 31 mars au 1er avril, avec l’ambition de décrocher le dernier ticket pour le groupe I et rejoindre la France, le Sénégal et la Norvège.

Par avion privé

Dans un message diffusé sur Facebook ce samedi soir, le président de la fédération irakienne Adnan Dirjal a confirmé la nouvelle : « L’équipe nationale partira à la fin de la semaine pour le Mexique en avion privé, et nous avons réussi à entrer en contact avec certains clubs où évoluent nos joueurs professionnels pour qu’ils rejoignent le reste de l’équipe». Selon les informations de L’Equipe, les joueurs ne devraient pas décoller de Bagdad, mais de Jordanie, ce qui représente un premier trajet de 900 kilomètres à effectuer en car.

Alors que le championnat national continue de se disputer « normalement », la guerre qui fait rage au Moyen-Orient rendait très incertain un départ de la sélection par voie aérienne. La semaine dernière, la fédération irakienne avait été informée que l’espace aérien du pays pourrait être fermé pendant un mois.

La FIFA avait alors suggéré aux Lions de Mésopotamie coincés dans le pays de rejoindre la Turquie par la route, avant de s’envoler pour le Mexique. Une solution sous la forme d’un trajet de 25 heures qui avait poussé les instances irakiennes à demander le report de leur barrage dans un premier temps.

J’irai où tu Irak.

Malgré la guerre au Moyen-Orient, le championnat irakien continue