Un titi du PSG va faire de la prison pour un excès de vitesse

Jamais seul sur la route. Le jeune latéral gauche du Paris Saint-Germain, Yoram Zague, a été condamné à 20 jours de prison ferme et s’est vu retirer son permis de conduire pour trois ans au Danemark. Le titi parisien, actuellement prêté au KAS Eupen en Belgique, devra retourner au Danemark pour purger sa peine.

Conduite dangereuse

À 19 ans, Zague avait été prêté au FC Copenhague en juin dernier, mais son aventure dans la capitale du Danemark a pris un net coup d’arrêt en décembre. Le titi parisien a été flashé à 104 km/h dans une zone normalement limitée à 50 km/h. Aucun blessé n’est à déplorer et le joueur a reconnu les faits devant la justice danoise.

#fcklive #sldk YORAM ZAGUE IDØMT FÆNGSEL Yoram Zague er netop blevet idømt 20 dages ubetinget fængsel, 3 års frakendelse af kørekortet og advarsel om udvisning af Danmark. Zague modtog – og anker således ikke – dommen i retten på Frederiksberg. Den 19-årige, tidligere F.C.… pic.twitter.com/Up4ZzIP8tv — Copenhagen Sundays (@CphSundays) April 20, 2026

Quelques mois après son arrivée dans la ville de la Petite Sirène, Copenhague a décidé de rompre son contrat avec le Français à cause de cette affaire. Zague est toujours un joueur du PSG et poursuit sa carrière en deuxième division belge avec le KAS Eupen.

Une carrière en zig Zague.

Le PSG prête un de ses titis à Copenhague